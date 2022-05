Germania: Cdu vuole alleanza con Verdi in Nordreno-Vestfalia

BERLINO, 16 MAG - Una coalizione nero-verde tra Cdu e Verdi è la direzione in cui andrà la formazione del prossimo governo in Nordreno-Vestfalia: lo ha detto oggi alla Zdf Mario Czaja, segretario generale Cdu. L'importante sarebbe conciliare economia e progresso con clima ed ecologia, "questo è il compito di questo governo, in un contesto di tempi difficili e in un Land industrializzato come il Nordreno-Vestfalia", ha sottolineato Czaja. Ieri, nelle elezioni in Nordreno-Vestfalia, la Cdu dell'attuale governatore Hendrik Wüst ha ottenuto il 35,7%, mentre i Verdi hanno raggiunto il 18,2%. Una coalizione a due è quindi più che sufficiente a formare un governo. I Verdi, ha detto Katharina Dröge, capogruppo parlamentare degli ecologisti in Nordreno-Vestfalia, "parleranno con tutti i partiti democratici" per la formazione del prossimo governo. L'espansione delle energie rinnovabili, che è stata così lenta in Nordreno-Vestfalia, è qualcosa che porteremo avanti" ha intanto aggiunto l'altra capogruppo del partito, Britta Haßelmann, parlando al canale tv Phoenix.

