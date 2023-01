Germania: centinaia di ecoattivisti manifestano a Luetzerath

BERLINO, 14 GEN - Centinaia di militanti del clima manifestano oggi a Luetzerath in Germania, contro le operazioni di sgombero, in corso da due giorni, nel borgo occupato dagli attivisti, che vogliono impedire le estrazioni di carbone del colosso energetico Rwe. Sul posto, che si trova nel Land del Nordreno-Vestfalia, ieri è arrivata anche Greta Thunberg, per esprimere personalmente il suo sostegno alla causa. Il piccolo villaggio è già del tutto disabitato - gli ultimi residenti sono andati via un anno fa - ma gli attivisti hanno occupato capannoni e strutture agricole e costruito case sugli alberi. Intanto le operazioni di sgombero vanno avanti, secondo quanto ha fatto sapere una portavoce della polizia. Particolarmente impegnativa è l'evacuazione di un tunnel, nel quale diversi manifestanti si sono assiepati rifiutandosi di uscire da giorni. Avrebbero però abbastanza cibo e dovrebbero essere ancora in salute, secondo quanto scrive Sueddeutsche Zeitung. Stando ai numeri fatti dalla polizia, circa 470 attivisti hanno già lasciato il sito di Luetzerath, e 320 di questi lo avrebbero fatto volontariamente in questi giorni.

