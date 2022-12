Germania: piano di attacco al Bundestag, arresto terroristi

MOSCA, 07 DIC - Raid della polizia tedesca oggi in tutta la Germania dove sono stati arrestati 25 membri di un "gruppo terroristico" di estrema destra sospettato di pianificare un attacco al Parlamento: lo hanno dichiarato i procuratori federali in una nota. Gli appartenenti al movimento "Cittadini del Reich" (Reichsbuerger) sono sospettati di "aver fatto preparativi concreti per entrare con la forza nel Parlamento tedesco con un piccolo gruppo armato", hanno dichiarato i procuratori. Secondo le agenzie di stampa di Mosca, una donna con cittadinanza russa, Vitaliya B., è stata arrestata nell'operazione speciale della polizia tedesca. La missione diplomatica russa a Belino non ha alcun contatto con rappresentanti di gruppi illegali in Germania, ha precisato l'ambasciata, citata dalla Tass.

