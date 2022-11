BERLINO, 14 NOV - La riforma del reddito di cittadinanza, in Germania, non ha ottenuto l'approvazione del Senato. Nella seduta speciale di oggi, il provvedimento che trasforma il vecchio Hartz IV nel cosiddetto "Burgergeld" non ha raggiunto la maggioranza dei voti.

