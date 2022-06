Gerusalemme: incidenti su Spianata per visite ebrei

TEL AVIV, 05 GIU - Incidenti fra manifestanti palestinesi e polizia israeliana si sono registrati questa mattina sulla Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio per l'ebraismo) a Gerusalemme per le visite degli ebrei sul posto in occasione della festa di Shavuot. Lo riferiscono i media israeliani secondo cui i manifestanti si sono barricati sulla Spianata lanciando - come mostrano video e foto sui social - pietre agli agenti in protesta per le visite. Visite che continuano sotto la protezione della polizia.

