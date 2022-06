Ghana intende piantare oltre 20 milioni di alberi quest'anno

ROMA, 12 GIU - Il Ghana punta a piantare oltre 20 milioni di alberi entro l'anno: l'annuncio è stato dato dal Nana Addo Dankwa Akufo-Addo durante un evento sulla riforestazione. Akufo-Addo, piantando un seme di mogano africano, ha invitato tutti i ghanesi a piantare almeno un albero quest'anno per aiutare il paese a raggiungere il suo obiettivo verde e ripristinare la copertura forestale che ha perso. "Il nostro obiettivo è piantare almeno 20 milioni di alberi quest'anno. Questo numero può sembrare enorme, ma è molto al di sotto di quello che abbiamo perso nel corso degli anni", ha affermato il presidente, citato dalla Map. Ha inoltre osservato che il suo paese ha perso quasi 100.000 acri (oltre 40.400 ettari) di foresta naturale solo negli ultimi 10 anni e che l'industria del legno, che genera migliaia di posti di lavoro, sta soffrendo gravemente. "Il Ghana sta correndo contro il tempo nella guerra contro i cambiamenti climatici e per garantire la sicurezza alimentare", ha osservato Akufo-Addo, definendo alberi e foreste una risorsa necessaria per la sopravvivenza umana sulla terra e per il mantenimento di un ecosistema sano.

