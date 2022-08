Giappone: Agenzia Entrate ai giovani, bevete più alcol

TOKYO, 18 AGO - Un ritorno a una maggiore convivialità, che comprende anche un consumo più regolare di alcol, dopo lo stallo delle attività sociali causato della pandemia da Covid negli ultimi due anni. È l'obiettivo della campagna di promozione promossa dall'Agenzia delle Entrate (Nta) in Giappone, fortemente penalizzata dal repentino e progressivo calo dei consumi di bevande alcoliche, e il conseguente declino delle entrate fiscali. Una raccolta - quella del governo sui produttori di alcool, che si aggirava intorno al 5% del totale nel 1980 e che adesso si assesta all1,7%, secondo un'indagine del Japan Times. Troppo poco per un Paese che ha un deficit di bilancio cronico e un debito pubblico equivalente a più del doppio del prodotto interno lordo. La campagna "Sake Viva" durerà fino a inizio settembre e si rivolge ai giovani tra i 20 e i 39 anni, nel tentativo di ideare 'modi congrui' per rivitalizzare l'industria duramente colpita dall'emergenza sanitaria, malgrado l'assenza di un lockdown in Giappone, i cambiamenti demografici in atto - con quasi il 30% della popolazione sopra i 65 anni di età, e il variare delle abitudini dei giovani, più restii alle tradizionali serate di gruppo. In base alle statistiche della Nta, il consumo di alcol in Giappone è sceso dai 100 litri pro-capite del 1995, ai 75 litri nell'anno fiscale 2020, provocando il maggior declino delle entrate fiscali in oltre 30 anni.

