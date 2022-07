Giappone: eruzione di Sakurajima, evacuate decine di persone

TOKYO, 24 LUG - Decine di persone sono state invitate a evacuare le loro case dopo l'eruzione di Sakurajima, vulcano nel sud del Giappone, mentre l'agenzia meteorologica nazionale (Jma) ha emesso il massimo livello di allerta. Filmati televisivi mostrano lava, cenere pennacchi di fumo visibili dalla città di Kagoshima situata a pochi chilometri di distanza dal vulcano, sua importante attrazione turistica. L'eruzione ha diffuso la cenere a circa 2,5 chilometri dal cratere, ha affermato ancora la Jma in una nota. Non ci sono state segnalazioni immediate di danni, secondo l'emittente pubblica Nhk.

