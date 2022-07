Giappone: in migliaia al corteo funebre dell'ex premier Abe

PECHINO, 12 LUG - Il Giappone saluta l'ex premier Shinzo Abe lungo il corteo funebre a Tokyo, con la partecipazione di decine di migliaia di persone. Dopo le lunghe file formatesi fuori dal tempio buddista Zojoji, nel centro di Tokyo, il luogo dove si è tenuto il funerale, il carro funebre con il corpo dell'ex primo ministro più longevo del dopoguerra ha attraversato la capitale tra nastri neri in lutto a drappeggiare le bandiere nazionali nipponiche, la 'Hinomaru'. In una città blindata dalle misure di sicurezza eccezionali e con una dozzina di elicotteri in volo, la gran parte delle persone ha espresso il proprio rispetto attraverso un profondo inchino e le mani giunte in preghiera, al passaggio del feretro, in base alle immagini tramesse in diretta dalla tv statale Nhk. Altri, invece, hanno applaudito e salutato.

