Giappone, obbligo tampone prima di partire dalla Cina

TOKYO, 04 GEN - Il Giappone decide ulteriori misure di controllo alle frontiere per chi arriva dalla Cina, nel tentativo di arginare l'ondata di nuovi contagi da Covid-19, in atto nel Paese vicino. Lo ha annunciato ai media il premier nipponico Fumio Kishida, in visita nel santuario di Ise Jingu, nella prefettura di Mie, spiegando che da questo sabato i visitatori dalla Cina dovranno presentare un tampone negativo prima imbarcarsi verso il Giappone, e sottoporsi ad un ulteriore test all'arrivo. Le autorità nazionali continueranno inoltre a garantire che non ci sia un aumento esponenziale dei voli diretti dalla Cina.

