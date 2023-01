Giorno memoria: Netanyahu, non permetteremo nuovo Olocausto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 GEN - "A nome dello Stato d'Israele e del popolo ebraico, a nome dei sopravvissuti e di quanti hanno trovato la morte, mi impegno di fronte a voi quale primo ministro dell'unico Stato ebraico che noi resteremo vigili, forti e non permetteremo mai che l'Olocausto si ripeta". Lo ha affermato Benyamin Netanyahu in occasione del Giorno internazionale della memoria. "Ancora oggi - ha rilevato - c'è chi, a giorni alterni, fa appello alla nostra distruzione. Noi però non ci faremo prendere dalla paura e non permetteremo a quei tiranni di intimidirci. Non consentiremo loro di dotarsi della capacità di realizzare la loro agenda mortale". (ANSAmed).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA