Gorbaciov: Peskov, il suo romanticismo non si è realizzato

MOSCA, 31 AGO - "Il romanticismo" di Mikhail Gorbaciov per una pace stabile tra Mosca e l'Occidente "non si è concretizzato, non c'è stato un secolo del miele e la sete di sangue dei nostri avversari si è manifestata". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando alla maratona educativa "Knowledge". Peskov, citato dalla Tass, ha detto che "Gorbaciov ha dato impulso alla fine della Guerra Fredda, e voleva sinceramente credere che sarebbe finita e che sarebbe iniziato un periodo romantico eterno tra la nuova Unione Sovietica e l'Occidente collettivo".

