Governatore, 'russi hanno preso il controllo di Kreminna'

ROMA, 18 APR - L'esercito russo ha preso il controllo della città di Kreminna, nella regione di Lugansk. Lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergiy Gaidai, citato da Ukrinform. "Gli occupanti hanno preso il controllo di Kreminna. I combattimenti continuano", ha affermato. E ha aggiunto che l'evacuazione dalla città non è più possibile. "Abbiate cura dei vostri figli", ha detto rivolgendosi a coloro che non hanno ancora lasciato gli insediamenti bombardati dalle truppe russe. Quattro civili che tentavano di fuggire sono stati uccisi dai soldati russi, secondo Sergiy Gaidai. "La mattina del 18 aprile, i residenti di Kreminna hanno cercato di evacuare con i propri veicoli. I russi hanno aperto il fuoco su un'auto con civili a bordo. Quattro persone sono rimaste uccise. Una persona gravemente ferita è ancora sul posto. I medici non possono raggiungerla a causa dei bombardamenti senza fine", ha scritto Gaidai.

