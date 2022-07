Grecia: 21enne muore colpito da pala elicottero, tre arresti

ROMA, 26 LUG - Tre persone sono state arrestate dopo la morte di Jack Fenton, 21enne britannico ucciso dalla pala di un elicottero dal quale era sbarcato ad Atene, proveniente da Mykonos. Lo riporta il Guardian citando le autorità greche, che hanno affermato l'arresto del pilota dell'elicottero e di due ingegneri di terra dopo l'incidente. "La nostra indagine si è concentrata su una possibile negligenza", ha detto una fonte della polizia, secondo la quale le domande si incentrano "sul motivo per cui le pale non erano ferme quando i passeggeri sono stati autorizzati a sbarcare". La vittima è stata uccisa sul colpo e doveva tornare in Gran Bretagna su un jet privato dopo essere stata in vacanza con i suoi genitori sull'isola di Mykonos. I media greci hanno detto che lo studente dell'università di Oxford Brookes è stato colpito mentre tentava di farsi un selfie dopo l'atterraggio dell'elicottero Bell 407 all'eliporto vicino a Spata. Secondo quanto riferito, i genitori del ragazzo, a bordo di un secondo elicottero, non erano a conoscenza della tragedia quando il loro stesso pilota è stato allertato e sono stati dirottati all'aeroporto internazionale di Atene. Per i media, il pilota potrebbe essere accusato di omicidio colposo, ma la compagnia cui appartiene l'elicottero, Superior Air, avrebbe affermato che i protocolli di sicurezza sono stati rispettati.

