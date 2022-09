Grecia: il nuovo hotspot di Lesbo verrà inaugurato a febbraio

ATENE, 26 SET - Sarà inaugurata nel febbraio 2023 la nuova struttura di accoglienza e identificazione per i richiedenti asilo nell'isola di Lesbo in Grecia. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Asilo greco Notis Mitarachis. Entro la fine dell'anno, invece, sarà completato l'ampliamento del centro di ricezione per i migranti situato nella regione del fiume Evros, al confine con la Turchia. Il ministero punta inoltre a rendere operativo il nuovo hotspot di Chios, attualmente in costruzione, nell'aprile 2023. Sono complessivamente cinque le strutture di identificazione e accoglienza dei migranti situate nelle isole greche dell'Egeo: si tratta di Samos, Lero, Chios, Kos, e Lesbo. Nel settembre del 2020 un vasto incendio scoppiato aveva distrutto l'hotpost nell'isola di Lesbo, Moria, abitato da più di 10mila persone e considerato allora il più grande campo profughi d'Europa. A seguito del rogo, il governo greco aveva annunciato la creazione di una nuova struttura nell'entroterra dell'isola, nella località di Vastria, circa 30 chilometri a nord del capoluogo Mitilene, ma i lavori sono proceduti a rilento, mentre la popolazione locale ha più volte manifestato contro il progetto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA