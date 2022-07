Grecia: si schianta aereo cargo che trasportava armi, 8 vittime e rischio contaminazione

Sono morte tutte le otto persone a bordo dell’aereo cargo partito ieri sera da Nis, nel sud della Serbia, e precipitato nel nord della Grecia. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa serbo Nebojsa Stefanovic. Parlando in una conferenza stampa stamane a Belgrado, Stefanovic ha detto che il velivolo, di proprietà della

compagnia ucraina Meridian Ltd, trasportava 11,5 tonnellate di materiale militare serbo destinato al ministero della Difesa del Bangladesh. Il volo, partito da Nis alle 20.40, aveva come destinazione finale Dacca con scalo tecnico ad Amman, in Giordania. Non risultano cittadini serbi tra le vittime.

Il ministro Stefanovic ha aggiunto che il carico dell’aereo, proveniente dalla ditta privata 'Valir', comprendeva mine da esercitazione e mine illuminanti destinate al Bangladesh, e che il volo in questione aveva tutte le autorizzazioni previste, ed era in regola con tutte le normative internazionali, compreso l’acquirente del materiale militare a bordo - il ministero della difesa del Bangladesh.

«Noi esportiamo armamenti solo in linea con le autorizzazioni internazionali, con acquirenti autorizzati, una pratica che continueremo a proseguire anche in futuro», ha detto il ministro della difesa. Stefanovic smentendo con forza notizie apparse su vari media serbi e internazionali secondo cui sull'aereo precipitato vi fossero armamenti serbi destinati all’ Ucraina. «Si tratta di notizie assolutamente inesatte e in mala fede, e non è la prima volta che avviene una cosa del genere», ha detto il ministro, secondo il quale si tratta di tentativi di danneggiare l’immagine della Serbia. Lo scorso anno, ha precisato, la Serbia ha esportato armamenti per circa 500 milioni di dollari.

Le autorità greche dell’area dove si è schiantato un aereo ucraino che trasportava armi dalla Serbia, ufficialmente destinate al Bangladesh, hanno invitato la

popolazione in un raggio di due chilometri a rimanere in casa con le finestre chiuse per la possibile presenza a bordo di sostanze chimiche pericolose. Lo riferisce il Guardian. I soccorritori, che non si sono potuti avvicinare ai resti dell’aereo perché hanno avvertito bruciori a occhi e bocca, hanno inviato un drone per controllare la zona.

