Gruppo Fitness Rsg, shock per Schaller disperso in Costa Rica

ROMA, 25 OTT - Una notizia che sta scuotendo il settore fitness mondiale: sono ormai giorni che non si hanno notizie dell'aereo privato in cui si trovava a bordo Rainer Schaller, fondatore, proprietario e Ceo di Rsg Group. Lo scrive il gruppo in un comunicato in cui si ricorda che Schaller è uno dei più affermati leader planetari della fitness industry, fondatore e proprietario delle palestre McFit, la catena più diffusa in Europa con molte sedi anche in Italia. A bordo dell'aereo, precipitato quattro giorni fa al largo del Costa Rica, oltre a Schaller c'erano altre cinque persone, tra cui la moglie e due figli del magnate. Sono state ritrovate alcune parti del velivolo e i corpi di due persone, una delle quali un bambino, null'altro. "Siamo scioccati, sbalorditi e pieni di dolore per questo tragico incidente. Le notizie degli ultimi giorni ci hanno profondamente scosso e i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia in queste ore difficili. Possiamo confermare che Rainer Schaller, la sua famiglia e altre due persone erano a bordo dell'aereo al momento dell'incidente. Poiché la situazione è ancora in fase di indagine sul posto, non possiamo commentare ulteriormente in questo momento e chiediamo massima comprensione per una situazione così delicata", ha dichiarato Jeanine Minaty, Chief Communications Officer Rsg Group.

