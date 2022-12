Guasto su volo Qantas Singapore-Londra, dirottato a Baku

SINGAPORE, 24 DIC - Centinaia di passeggeri del volo A380 della compagnia aerea australiana Qantas partito verso la mezzanotte da Singapore con destinazione Londra rischiano di trascorrere il Natale in camere d'albergo in Azerbaigian. I piloti dell'aereo sono stati infatti costretti ad atterrare a Baku per un allarme fumo in stiva, rivelatosi poi senza fondamento. Il velivolo, un Qantas A380, che può trasportare fino a 480 persone, ha dichiarato un'emergenza mentre sorvolava la Georgia a 33.000 piedi di altitudine, prima di invertire la rotta ed essere accolto dai servizi di emergenza all'arrivo a Baku, ha riferito il Sydney Morning Herald. "Il sistema ha avvisato ripetutamente i piloti della potenziale presenza di fumo nella stiva. Sebbene si ritenesse probabile che si trattasse di un guasto del sensore, l'aereo è stato dirottato su Baku per precauzione". Secondo i primi accertamenti non sarebbero state trovate tracce di fumo nella stiva.

