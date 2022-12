Guatemala: vulcano Fuego in eruzione, colonna di cenere di 2 km

ROMA, 11 DIC - Il vulcano Fuego, in Guatemala, uno dei più pericolosi dell'America centrale, è di nuovo in attività. Dal cratere centrale fuoriesce un fiume incandescente di lava e nel cielo un colonna di cenere raggiunge i due chilometri di altezza. Per precauzione le autorità guatemalteche hanno deciso la chiusura di una grande arteria stradale nel sud del Paese, ha annunciato Carlos Aquino, portavoce della polizia stradale. Non ci sono state finora evacuazioni, ha comunicato il portavoce della protezione civile Rodolfo Garcia, ma l'eruzione viene attentamente monitorata anche perché il vento potrebbe spingere la cenere verso Città del Guatemala, distante 35 chilometri. Il vulcano si trova a circa 16 chilometri da Antigua, pittoresca ex capitale del Paese e la sua più grande attrazione turistica. Nel 2018 l'eruzione del vulcano ha devastato il villaggio di San Miguel Los Lotes, provocando la morte di 215 persone. Altre 200 risultarono disperse.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA