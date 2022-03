Ucraina-Russia, nessun progresso dai colloqui in Turchia: «Il Cremlino vuole Kiev». E riprendono i bombardamenti su Mariupol

Si è concluso dopo circa un’ora e mezza l’incontro nella località turca di Antalya tra il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e l’omologo russo Serghei Lavrov a cui ha partecipato anche il capo della diplomazia di Ankara Mevlut Cavusoglu. «Non abbiamo fatto progressi rispetto al cessate il fuoco» ha affermato Kuleba durante una conferenza stampa a conclusione dell’incontro, che ha definito «difficile», e ha fatto sapere «siamo pronti per incontrarci di nuovo in questo formato se ci saranno prospettive per trovare una soluzione».

Ma in realtà - ha detto Lavrov - «questi contatti non possono esser usati per sostituire o svalutare i negoziati principali sul territorio bielorusso».

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha spiegato dopo l'incontro che «la Russia intende continuare la sua offensiva fino alla resa di Kiev, ma non la otterrà».

«Ho fatto varie proposte - ha detto Kuleba - ma ho avuto l’impressione che il ministro russo sia venuto qui per parlare, ma non per prendere decisioni». Il ministro ucraino ha fatto sapere che, durante i colloqui, ha fatto due proposte a Lavrov: «Corridoi umanitari a Mariupol, dove migliaia di civili stanno soffrendo, e un accordo per un cessate il fuoco di 24 ore in tutte le aree dove si combatte».

Intanto riprendono i bombardamenti in Ucraina. Un nuovo attacco aereo si è verificato a Mariupol, dove ieri è stato bombardato l'ospedale pediatrico. «Ora a Mariupol c'è

un attacco aereo degli occupanti russi - si legge sul profilo Instagramd el municipio -. Le bombe hanno colpito le case. Colpito anche l’edificio dell’università nel centro della città. Registrato anche una attacco nell’area del Teatro Drammatico». Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime.

Le sirene antiaereo sono tornate a suonare a Kiev. Lo annuncia il municipio sul suo canale Telegram, invitando i cittadini a nascondersi nei rifugi.

