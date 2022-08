Hillary Clinton sostiene Sanna Marin, 'continua a ballare'

NEW YORK, 28 AGO - Hillary Clinton in campo per Sanna Marin, la premier finlandese travolta dalle critiche per alcuni video che la ritraevano ballare e cantare. "Continua a ballare, @marinsanna", twitta l'ex segretario di stato accompagnando il messaggio con una foto che immortala Hillary danzare. "Questa sono io a Cartagena, dove ero per un incontro da segretario di stato", aggiunge Hillary Clinton citando Ann Richards quando diceva "Ginger Rogers ha fatto tutto quello che Fred Astaire ha fatto. Lo ha fatto un passo indietro e sui tacchi alti".

