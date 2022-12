I cani di Kim Jong-un allo zoo, un caso politico a Seul

ROMA, 12 DIC - Una coppia di cani donati quattro anni fa dal leader nordcoreano, Kim Jong-un, è finita in uno zoo della Corea del Sud dopo una disputa su chi dovrebbe pagare il loro mantenimento. Lo riporta il Guardian. Kim aveva regalato i due cani da caccia bianchi Pungsan, una razza originaria della Corea del Nord, all'allora presidente sudcoreano, Moon Jae-in, dopo i colloqui al vertice di Pyongyang nel 2018. Mentre era in carica Moon li ha cresciuti nella residenza presidenziale. Dopo aver lasciato l'incarico a maggio, li ha portati nella sua casa privata, ma all'inizio di novembre il suo ufficio ha accusato il governo conservatore guidato da Yoon Suk Yeol di rifiutarsi di coprire il costo del cibo e delle cure veterinarie. L'ufficio di Yoon ha negato l'accusa. Gomi e Songgang (questi i nomi dei due cani), sono stati trasferiti in uno zoo nella città meridionale di Gwangju. Ed oggi, alla presenza del sindaco, sono apparsi ai giornalisti ed ai visitatori. "Sono un simbolo di pace e di riconciliazione e cooperazione sud-nordcoreana. Li alleveremo bene come coltiviamo un seme per la pace", ha sottolineato. A Moon, un sostenitore del riavvicinamento con la Corea del Nord, è stato attribuito il merito di aver attivato un canale diplomatico con la Corea del Nord sul suo programma nucleare. Tuttavia secondo i critici, tra cui l'attuale premier Yoon, la sua politica ha permesso a Kim di guadagnare tempo e aumentare la capacità nucleare del suo Paese.

