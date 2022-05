Il 9 maggio della Russia, tutto pronto per la parata di Mosca: attesa per il discorso di Putin

La Russia celebra la Giornata della Vittoria. Atteso il discorso di Vladimir Putin mentre prosegue la guerra in Ucraina dopo l’invasione russa. E a Mosca è tutto pronto per la parata che vuole mostrare i muscoli al mondo con 11.000 soldati e carri armati che sfileranno. Dovrebbero esserci anche paracadutisti che hanno partecipato all’"operazione militare speciale", unità viste sfilare sulla Piazza Rossa in occasione della prova generale.

Dal 24 febbraio il Cremlino parla di "operazione militare speciale" in Ucraina e ha smentito le voci - "non vere" e "prive di senso" stando al portavoce Dmitry Peskov - secondo cui Putin potrebbe ordinare oggi una mobilitazione generale.

E mentre gli occhi del mondo sono tutti orientati sulla Piazza Rossa di Mosca, celebrazioni per il Giorno della Vittoria sono previste in tutta la Russia e nella città dell’estremo oriente russo di Vladivostok sono già iniziate. Lo riporta la Bbc, pubblicando alcune foto della parata. Si vedono una folla di cittadini, molti con in mano cartelli con le foto dei parenti che hanno combattuto durante la seconda guerra mondiale, la sfilata dei soldati con la bandiera dell’Urss e il passaggio dei mezzi militari.

Intanto in Ucraina l’offensiva prosegue: la guerra è al settantacinquesimo giorno. Preparandosi all’anniversario di oggi, ieri Putin ha inviato un messaggio ai leader delle autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Lugansk: "I nostri militari, come i loro antenati, stanno combattendo insieme per liberare il loro suolo dalla feccia nazista". Il leader del Cremlino ha anche espresso fiducia che "come nel 1945, la vittoria sarà nostra", ha detto.





