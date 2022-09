Il collier di perle indossato da Kate ai funerali: doppio omaggio a Elisabetta e a Diana

La regina consorte, Camilla, ha scelto di non indossare perle oggi al funerale di Elisabetta II, che sono tradizionalmente i gioielli che i reali indossano in occasioni luttuose. Invece, sul suo bavero era appuntata la spilla del giubileo di diamante della regina Vittoria: diamante e zaffiro a forma di cuore, con il numero 60 in cifre cirilliche, ad indicare gli anni di regno celebrati con il giubileo di diamante. Potrebbe trattarsi a suo modo di un omaggio ad Elisabetta II, volendo indicare che la sovrana scomparsa l’8 settembre ha superato in anni di regno (70) la regina Vittoria (63).

Pubblicità

Ancora più esplicito l’omaggio di Kate Middleton, principessa di Galles, che ha indossato un collier di perle appartenuto ad Elisabetta II. Ed è un tributo sia alla sovrana appena scomparsa sia alla principessa Diana che indossò lo stesso gioiello nel 1982, quando a sua volta era principessa di Galles. Ed è anche lo stesso collier che Kate indossò durante il funerale del duca di Edimburgo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA