Il consorzio Leonardo-Iveco vince una gara milionaria in Brasile

SAN PAOLO, 25 NOV - Il consorzio Cio Leaonardo-Iveco si è aggiudicato la gara per la fornitura di blindati Centauro 2 all'Esercito brasiliano, vincendo la competizione di cui era finalista contro General Dynamics Land Systems (LAV 700) e la cinese Norinco (l'ST-1 BR). Si apprende da fonti ufficiali brasiliane. Il consorzio dovrà firmare il contratto entro il 5 dicembre, e fornire due esemplari del tank entro sei mesi. Seguirà una prima fornitura di 96 blindati, per circa 900 milioni di euro, con un potenziale fino a 220 blindati, per 2 miliardi di euro. Il Centauro 2 è attualmente all'attenzione di Argentina, Perù, Colombia e Messico.

