Il deputato trumpiano fotografato in lingerie femminile

Il controverso deputato repubblicano Madison Cawthorn, trumpiano di ferro dalla retorica roboante, torna a far parlare di sè. Dopo aver destato scalpore per aver rivelato la Washington dei festini a base di sesso e cocaina, il 26/enne congressman si ritrova ora al centro dell’attenzione per alcune foto che lo immortalano mentre indossa lingerie femminile e un paio di grandi orecchini a cerchio, circondato da giovani donne durante un party. Le immagini sono state pubblicate da Politico dopo che avevano cominciato a circolare tra i suoi rivali nelle primarie in North Carolina, previste il 17 maggio.

Cawthorn, costretto su una sedia a rotelle da quando aveva 18 anni dopo che un incidente stradale gli ha tolto l’uso delle gambe, ha spiegato che si trattava di un gioco a bordo di una crociera e che le foto sono precedenti alla sua elezione. Ma di certo non gioveranno alla sua campagna e al suo profilo, ancorati ai principi arci tradizionali cristiani e ad un certo machismo.

Nelle ultime settimane ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky un «delinquente», ha suggerito che l’astemia speaker della Camera Nancy Pelosi abbia problemi di alcol e ha collezionato una serie di multe per eccesso di velocità, guida con targa scaduta e patente revocata.



