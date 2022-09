Il discorso di Putin alla nazione: «L'Occidente vuole distruggere la Russia, ci proteggeremo». E chiama i riservisti

«L’operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile». Con questo parole ma soprattutto con questo concetto il presidente russo Vladimir Putin ha aperto il suo atteso discorso in tv alla nazione russa, rinviato ieri sera senza spiegazioni. Comunqune alla fine Putin ha parlato e ha dichiarato una mobilitazione parziale in Russia, con il richiamo dei militari della riserva.

«L’obiettivo dell’Occidente - ha detto - è indebolire, dividere e distruggere la Russia. Nella sua aggressiva politica anti-russa, l’Occidente ha superato ogni limite ma useremo tutti i mezzi a nostra disposizione per proteggerci». E ha ammonito: «Coloro che stanno cercando di utilizzare il ricatto nucleare contro la Russia scopriranno che le carte in tavola possono essere rivoltate contro di loro. Non sto bluffando».

Putin ha poi annunciato che il Donbass è "parzialmente liberato", che il Luhansk è stato "ripulito dai nazisti" e che in tal senso "i territori occupati dell’Ucraina che hanno annunciato il referendum per l’adesione alla Russia hanno il nostro pieno sostegno". Il riferimento è ai referendum promossi dai leader filorussi dei territori ucraini di Luhansk, Kherson, Donetsk e Zaporizhzhia, dove dal 23 al 27 settembre si terrà un voto-farsa per l’annessione alla Russia. A quel punto, qualsiasi azione bellica all’interno di queste zone sarebbe considerata come un attacco diretto al Cremlino. E’ la temuta ma attesa escalation militare di Putin.

«E' nostra tradizione storica e destino del nostro popolo fermare coloro che cercano il dominio mondiale, che minacciato di smembrare e rendere schiava la madrepatria. E’ quello che stiamo facendo ora, e credo nel vostro sostegno» ha concluso Putin che come detto ha firmato un decreto per la csiddetta mobilitazione parziale che riguarderà i cittadini che fanno parte delle riserve o che hanno già svolto il servizio militare di formazione all’interno delle forze armate.

