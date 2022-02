Il doodle di Google dedicato all'inventore del vaccino contro la varicella

Google ha dedicato il suo doodle di oggi a Osaka Michiaki Takahashi, il virologo giapponese, nato il Il 17 febbraio del 1928 che sviluppò il primo vaccino contro la varicella, la malattia infettiva altamente contagiosa che si presenta con piccole papule pruriginose su varie parti del corpo e nella maggior parte dei casi colpisce i bambini tra i 5 e i 10 anni. Takahashi è morto nel 2013 a 85 anni.

Takahashi studiò medicina all’università di Osaka e nel 1959 entrò a far parte dell’Istituto di Ricerca per le malattie infettive dell’università, interessandosi in particolare ai virus che provocano il morbillo e la poliomielite. Qualche anno dopo si trasferì per un periodo di ricerca negli Stati Uniti, dove il figlio si ammalò di varicella: una volta ritornato in Giappone, cominciò a studiare il virus che provoca la malattia – che fa parte della famiglia degli Herpes virus – e dopo alcuni anni di ricerca nel 1974 completò il primo vaccino che era in grado di combatterla, che risultò essere molto efficace.

