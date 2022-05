Il figlio del dittatore Marcos verso il trionfo nelle Filippine

BANGKOK, 07 MAG - Trentasei anni dopo aver cacciato il padre con una rivoluzione popolare, i filippini stanno per mettere il figlio alla guida del Paese. Ferdinand Marcos junior, figlio dell'omonimo dittatore e della celebre Imelda, è il grande favorito alle elezioni presidenziali di lunedì nelle Filippine che si apprestano a scegliere il successore del controverso Rodrigo Duterte. E con un passato che è già stato riscritto con toni nostalgici, il rischio è che il vento revisionista di destra che soffia impetuoso nelle Filippine porti a una nuova deriva autoritaria. La vittoria a valanga di Marcos sarà probabilmente completata con l'elezione (nelle Filippine si vota con due schede diverse per il leader del Paese e il suo vice) di Sara Duterte - figlia del presidente uscente Rodrigo - a vicepresidente. Anche per lei i sondaggi indicano oltre il 50 percento dei consensi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA