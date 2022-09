Il giorno X di Londra, tutti i numeri (e le tappe) del funerale della Regina

Il Regno ha dedicato a Sua Maestà Elisabetta un lungo addio, con un protocollo di eventi e cerimonie durati quasi due settimane, dalla morte della sovrana l'8 settembre ai funerali di Stato - i primi nel Regno dopo quelli di Winston Churchill del 1965 - di lunedì 19 settembre. Il saluto, l’ultimo alla sovrana che ha regnato 70 anni, vedrà Londra protagonista di una delle più imponenti operazioni di polizia, più grande di quella per le Olimpiadi e per il Giubileo, con oltre 1.600 militari impegnati tra la processione che accompagnerà il feretro dopo il funerale e i picchetti d’onore, mentre la polizia di Londra metterà in campo oltre 10 mila agenti per la sicurezza della città, che vedrà arrivare nel Regno 500 leader mondiali e una marea umana che ha già fatto già stimare un aumento di un milione di persone sui mezzi pubblici.

Gli agenti controlleranno il rispetto dei quasi 36 chilometri di barriere poste per contenere la folla che assisterà alla cerimonia. In tanti, le prime stime ipotizzano un milione di persone, hanno già reso omaggio a Elisabetta nei quattro giorni in cui la bara è stata esposta a Westminster Hall, facendo una fila che è arrivata a 8 chilometri. Chi domani non sarà nelle vie di Londra per seguire la giornata lo potrà fare dalle 9.00 con le dirette Tv o seguendo le immagini (trasmesse anche da oltre 120 cinema) dai maxischermi ad Hyde Park. Ma anche in parchi e piazze di tutto il Paese.

Il programma inizierà nelle prime ore del mattino. Ecco le tappe principali della giornata:

* 6.30: chiudono al pubblico le porte di Westminster Hall.

* 10.35: la bara viene posta sull'affusto per il trasferimento all’Abbazia di Westminster. La processione parte alle 10.44. Dietro al feretro re Carlo III, membri della famiglia reale e del Palazzo.

* 10.52: arrivo del feretro all’Abbazia e inizio alle 11 (le 12 in Italia) della funzione, dove le persone ammesse all’interno potranno prendere posto dalle 8. Attesi fino a 2.000 ospiti, provenienti da tutto il mondo. La funzione si conclude con due minuti di silenzio.

* dopo le 12: la sovrana inizia il suo ultimo viaggio attraverso Londra, scandito dal rintocco del Big Ben, dall’Abbazia di Westminster all’arco di Wellington (Hyde Park Corner), attraverso il Mall, costeggiando i parchi reali (Green Park e St. James Park), salutando Buckingham Palace. Dietro al feretro, a piedi, re Carlo III e membri della famiglia reale. Poi, in auto, il feretro parte per Windsor.

* 15.00: arrivo a Windsor dove un’ora dopo è prevista un’altra cerimonia nella cappella di San Giorgio prima che la bara, intorno alle 16.45, venga calata nella cripta reale, dove la regina riposerà accanto al principe Filippo.

