NEW YORK, 07 AGO - Joe Biden è risultato negativo al Covid per il secondo giorno consecutivo e "può tornare ai suoi impegni pubblici e a viaggiare". Lo afferma il medico del presidente, Kevin O'Connor. Il presidente Usa è appena arrivato in Delaware e domani volerà in Kentucky con la First Lady Jill Biden per verificare i danni causati dalle inondazioni.

