Il mondo piange Ratzinger: da Mattarella a Biden, l'omaggio dei grandi al Papa emerito

La notizia della morte di Joseph Ratzinger ha fatto il giro del mondo. Anche se Benedetto XVI si era ritirato dal 2013, il tributo dei leader mondiali e quello della stampa internazionale è quello che si riserva nella storia ad un Papa. L’omaggio arriva dal presidente italiano Sergio Mattarella ma anche da quello americano Joe Biden. E dopo dieci mesi di guerra '"oncordano" nel tributo a Ratzinger anche il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelenski. Sul web la notizia è tra le 'top' e le tv di tutto il mondo sono arrivate in Vaticano per l’ultimo commiato al Papa emerito.

Per Mattarella il pontificato di Ratzinger «ha rappresentato per milioni di uomini e donne, credenti e non credenti, una luminosissima e feconda testimonianza dei principi evangelici. Con la mite fermezza propria del suo carattere, Benedetto XVI ha saputo imprimere uno slancio particolare al dialogo tra fede e ragione».

Biden ha sottolineato che «sarà ricordato come un rinomato teologo, con una intera vita di devozione alla Chiesa, guidato dai suoi principi e dalla sua fede».

E se la guerra divide Russia e Ucraina da oltre dieci mesi, i due presidenti esprimono oggi lo stesso cordoglio. Per Putin Benedetto XVI è stato un «difensore dei valori cristiani tradizionali». Zelensky lo ha definito «straordinario teologo, intellettuale e promotore di valori universali».

Messaggi sono arrivati anche dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Cordoglio è stato espresso anche dal Presidente francese Emmanuel Macron e dal presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva.

La notizia della morte del Papa emerito è stata una delle breaking news sui siti online dei quotidiani del pianeta, con successivi commenti e servizi, dedicati soprattutto alla sua decisione di lasciare il Soglio di Pietro nel 2013. La prima a sottolineare il gesto rivoluzionario la tedesca Suddeustsche zeitung che ha sottolineato: «La grandezza di Joseph Ratzinger si è manifestata in un atto, con le sue dimissioni mise in prospettiva il potere assoluto della Chiesa cattolica. Questo rimane il suo merito storico». Medesima linea per la Bbc: «Benedetto: il Papa che si è dimesso dal pontificato». Per il francese Le Monde «Ratzinger, il primo Papa della storia moderna ad abbandonare volontariamente l’incarico, ha lasciato implicitamente in eredità una delle riforme più spettacolari dei suoi otto anni di pontificato: con questo gesto ha trasformato il papato in una funzione quasi come le altre, che si assolve o si lascia».

Il belga Le Soir ha preferito ricordare che «Benedetto XVI in Germania non era amato».

Titoli anche sui quotidiani arabi. Al Jazeera ha citato le parole di Papa Francesco che ha elogiato la 'gentilezzà di Benedetto. L’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti gli ha dedicato un ampio servizio fotografico. Meno interessati i media cinesi, con il China Daily che a Benedetto ha riportato solo una semplice notizia.



