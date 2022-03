Il patriarca Kirill: "Giusto combattere, è contro lobby gay"

In un sermone-shock pronunciato ieri nella Domenica del Perdono il patriarca di Mosca Kirill ha parlato in termini giustificazionisti della guerra in Ucraina dopo che «per otto anni ci sono stati tentativi di distruggere ciò che esiste nel Donbass», «dove c'è un rifiuto fondamentale dei cosiddetti valori che oggi vengono offerti da chi rivendica il potere mondiale». Per Kirill «oggi esiste un test per la lealtà a questo governo, una specie di passaggio a quel mondo 'felice', il mondo del consumo eccessivo, il mondo della 'libertà' visibile. Sapete cos'è questo test? E’ molto semplice e allo stesso tempo terribile: è una parata gay».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA