Il ricatto di Mosca sul gas: un altro stop al Nord Stream e prezzo di nuovo alle stelle

La Russia torna a mettere pressione all’Europa attraverso il gas: Gazprom ha comunicato l'interruzione completa delle forniture da Nord Stream per tre giorni, dal 31 agosto al 2 settembre. Ufficialmente, ancora una volta, per questioni tecniche, legate alla «manutenzione», ma si tratta dell’ultimo di una lunga serie di stop che hanno messo in grande difficoltà i Paesi Ue. Di fatto, un ricatto energetico brandito da Mosca come rappresaglia agli sponsor di Kiev e alle sanzioni. Non a caso dopo la nuova stretta dei russi il prezzo del gas ha toccato un nuovo record ad Amsterdam, schizzando ad un massimo di 262,78 euro al megawattora (+9,04%) per poi chiudere a 244,55. Un andamento che lascia presagire, alla riapertura dei mercati lunedì, nuovi rialzi.

Sul fronte del conflitto si scorge invece un pò di sereno tra le nubi che si addensano sopra Zaporizhzhia perché Vladimir Putin, durante un colloquio telefonico con Emmanuel Macron, ha dato il via libera alle ispezioni dell’Aiea alla centrale nucleare. Ma la situazione nella zona resta comunicomunicomuniue allarmante, perché Kiev teme che i russi vogliano scollegare la centrale dalla rete ucraina, privandola dell’energia elettrica prodotta lì.

Lo stop alle forniture dal gasdotto che passa dalla Germania, annunciato da Gazprom in una nota, è stato motivato con la necessità di «riparare l’unica unità di compressione rimasta in funzione». Al «completamento dei lavori e in assenza di malfunzionamenti tecnici dell’unità - ha aggiunto il colosso energetico russo - le forniture di gas verranno riprese al volume di 33 milioni di metri cubi al giorno». Che si tratti di un effettivo problema tecnico oppure di una nuova rappresaglia politica, con quest’ennesima mossa a sorpresa Putin si è ripreso ancora una volta il centro della scena. Di fatto rivendicando di aver ancora lui il coltello dalla parte del manico nella contesa con l’Occidente sull'Ucraina.

Lo zar ha dato un segnale anche su Zaporizhzhia, dove sono sempre più alti i rischi di un incidente dalle conseguenze gravissime per via dei bombardamenti sulla centrale, di cui Mosca e Kiev si accusano a vicenda. Il leader russo, nella telefonata con il capo dell’Eliseo, ha dato il via libera alle ispezioni dell’agenzia internazionale per l’energia atomica all’impianto. E soprattutto, come ha reso noto l’Eliseo al termine della telefonata, ha accettato che la squadra di ispettori possa raggiungere la centrale attraverso l’Ucraina, non più arrivando dalla Russia. La missione tuttavia, secondo fonti russe dell’Aiea, potrebbe partire non prima di settembre.

Il gesto apparentemente distensivo dello zar (motivato dalla necessita di prevenire «una catastrofe su larga scala», per usare le parole di Putin) in ogni caso non allenta l’allarme intorno alla centrale. I russi, che la controllano da marzo, hanno respinto ancora una volta gli appelli dell’Onu e degli occidentali a smilitarizzare l’area, affermando che soltanto i loro sistemi di difesa «la proteggono dal disastro». Ma la Cnn ha mostrato le immagini di mezzi militari pericolosamente parcheggiati all’interno della sala turbine connessa a uno dei reattori. Inoltre l’ente nazionale ucraino per l’energia atomica, Energoatom, ha denunciato che gli occupanti vogliono isolare l’impianto interrompendo la fornitura elettrica all’Ucraina. Come gesto di provocazione oppure, come denunciato dai giorni scorsi sempre da Kiev, con l’obiettivo di collegare la centrale alla Crimea. Tale operazione potrebbe mettere in pericolo soprattutto l’impianto di raffreddamento dei reattori. Abbastanza da mettere in allarme Antonio Guterres: "L'elettricità di Zaporizhzhia è ucraina, questo principio deve essere pienamente rispettato», ha sottolineato il segretario generale dell’Onu, che all’indomani del trilaterale con Volodymyr Zelensky e Recep Tayyp Erdogan a Leopoli si è spostato a Odessa per visitare il principale porto da cui sono riprese ormai stabilmente le partenze delle navi cariche di grano. L'unica vera buona notizia in quasi sei mesi di conflitto.



