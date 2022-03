Il superyacht di Abramovich giunto in Montenegro: era stato avvistato anche in Sicilia

My Solaris, il superyacht di Roman Abramovich, dopo aver lasciato nei giorni scorsi Barcellona, stamattina è approdato al porto di Teodo in Montenegro. Secondo l'app Marine Traffic, il natante da 500 milioni di euro, lungo 140 metri e consegnato l'anno scorso dal cantiere navale Lloyd Werft di Bremerhaven in Germania, è arrivato a Porto Montenegro, una marina per superyacht. E il My Solaris, riporta il Guardian, giovedì era stato individuato al largo delle coste della Sicilia.

Eclipse, l'altra imbarcazione di Abramovich, lunga addirittura 163 metri, partita nei giorni scorsi dalle Isole Vergini britanniche, in queste ore sta invece attraversando lo stretto di Gibilterra e potrebbe avere la stessa destinazione. Il Montenegro è considerato il "porto sicuro" per molti oligarchi russi. Sono disposti a sborsare anche 450 mila euro per ricevere la cittadinanza montenegrina, mettendo così in sicurezza il proprio patrimonio, ha scritto nei giorni scorsi il quotidiano viennese Kurier.

