Il turco Erdogan discute della crisi in Ucraina con Putin

ANTALYA, 17 MAR - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha discusso della crisi in Ucraina con l'omologo russo Vladimir Putin. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, come riporta il quotidiano Sabah, durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo ucraina Dmytro Kuleba durante una visita in Ucraina. Cavusoglu ha affermato che vorrebbe ospitare nuovamente il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e Kuleba in Turchia, nello stesso formato dell'incontro che si è svolto la scorsa settimana ad Antalya. "La vostra determinazione, il vostro coraggio e la sua personale visita qui provano che la Turchia è diventata un attore attivo", ha affermato Kuleba durante la conferenza.

