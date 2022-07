Il tycoon del wrestling dice addio a WWE, il timone alla figlia

NEW YORK, 22 LUG - Vince McMahon lascia. Travolto da un'indagine sul pagamento di milioni di dollari per coprire una relazione con una donna ora ex dipendente, McMahon dice addio al Wwe, il World Wrestling Entertainment. L'annuncio arriva a un mese di distanza dal passo indietro da amministratore delegato della società. "A 77 anni è il momento per me di andare in pensione. Grazie Wwe, per me è stato un privilegio", annuncia il magnate considerato il padre del wrestling moderno, colui che ha trasformato lottatori in star di Hollywood. Al suo posto di amministratore delegato e presidente ci sarà la figlia, Stephanie McMahon.

