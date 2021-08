«Il mio Paese senza futuro, spero in una vita normale per i miei bambini»

«Per l’Afghanistan non vediamo futuro, non c'è speranza». Lo dice uno dei cittadini afghani arrivati a Fiumicino con il volo di ieri nell’ambito del ponte aereo organizzato dalla Difesa per portare in Italia gli ex collaboratori di contingente ed ambasciata e le loro famiglie.

«Siamo saliti sull'aereo - ha spiegato - inseguiti dalla paura che ci catturassero i Talebani, dovevamo uscire dal Paese. Ora c'è timore per gli altri familiari rimasti lì, hanno bisogno di aiuto e di protezione internazionale».

L’uomo ha quindi ringraziato «le forze armate ed il Governo italiano. Ho avuto l’asilo politico e vorrei che anche i miei bambini avessero il riconoscimento in modo da poter andare a scuola e fare una vita normale qui».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA