In Afghanistan i talebani vietano alle ong di impiegare le donne

ROMA, 24 DIC - I talebani in Afghanistan hanno ordinato a tutte le ong straniere e nazionali di non lavorare più con le donne, dopo "gravi lamentele" secondo cui non hanno seguito un codice di abbigliamento appropriato. Lo ha annunciato il ministero dell'economia afghano. "Ci sono state gravi lamentele sul mancato rispetto dell'hijab islamico e di altre norme e regolamenti relativi al lavoro delle donne nelle organizzazioni nazionali e internazionali", ha affermato il ministero, responsabile dell'approvazione delle licenze per le ong che operano in Afghanistan.

