In Danimarca nel 2022 nemmeno una rapina in banca: «Merito del calo dell'uso del contante»

La Danimarca ha registrato il suo primo anno senza rapine in banca, poiché l’uso del denaro contante è calato negli ultimi anni. Lo ha affermato il sindacato dei lavoratori che operano nella finanza del paese. Il fatto che venga usato di meno il denaro contante ha portato le banche a ridurre i loro servizi di cassa, ha proseguito il sindacato.

«Ogni volta che accade è uno sforzo estremo per i dipendenti coinvolti», ha precisato Steen Lund Olsen, vicepresidente del sindacato Finansforbundet. Il sindacato ha affermato che nel 2000 ci sono state 221 rapine in banca, poi diminuite a meno di 10 all’anno dal 2017. La pandemia di Covid-19 ha accelerato l’abbandono del contante, ha affermato la banca.

