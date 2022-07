In India è già festa per 15esima presidente, donna e tribale

NEW DELHI, 21 LUG - In India sono già iniziati i festeggiamenti per la vittoria di Draupadi Murmu, la quasi eletta 15esima Presidente della Repubblica indiana, anche se il conteggio non è ancora terminato. Una vasta folla si è data appuntamento a Delhi attorno al quartier generale del Bjp, il partito del premier Modi che ha candidato la politica 64enne. Murmu sarà la prima presidente nata in una comunità tribale e la seconda donna a ricoprire il ruolo. Il conteggio è in corso in una stanza del Parlamento della capitale, dove sono state fatte confluire le urne con le quasi 5.000 schede dei "grandi elettori", tutti i parlamentari e gli eletti delle assemblee regionali.

