In Uzbekistan decretato il coprifuoco

ROMA, 03 LUG - Il presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ha annunciato l'introduzione del coprifuoco in Karakalpakstan, la regione autonoma dell'Uzbekistan dove si sono verificati disordini contro la riforma costituzionale. Lo riporta la Tass. Il coprifuoco, che entrerà in vigore stanotte nell'ambito dello stato di emergenza decretato fino al 2 agosto, sarà in vigore dalle 21:00 alle 07:00.

