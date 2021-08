In Germania "mappati" 770 mafiosi, 109 sono affiliati a cosa nostra

Le tre principali organizzazioni mafiose italiane in Germania contano su 770 presunti affiliati. E' quanto rende noto il governo in risposta ad un’interrogazione dei Verdi, di cui Faz ha preso visione. La 'ndrangheta calabrese conta su oltre 505 affiliati, la mafia su 109 membri mentre la camorra su 101 e 16 sono gli appartenenti alla criminalità organizzata pugliese.

La 'ndrangheta è considerata dai funzionari di sicurezza tedeschi l’organizzazione più pericolosa ed è rappresentata soprattutto in Nordreno Vestfalia, in Baviera e in Assia. Nel 2016 le autorità investigative contavano un totale di 550 affiliati, oltre 200 in meno. Questo non significa, è l’interpretazione del governo di Berlino, che l'influenza della criminalità organizzata sia necessariamente cresciuta, ma piuttosto che è aumentata la conoscenza e la mappatura dei gruppi criminali italiani nel Paese di accoglienza. «I numeri in aumento probabilmente non sono ancora il punto d’arrivo, e dobbiamo fare tutto il possibile per fare più luce su un campo tuttora oscuro», dice Irene Mihalic, portavoce della politica interna del gruppo parlamentare dei Verdi al Bundestag.



