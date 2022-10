Incendi California cancellano quasi 20 anni progressi emissioni

NEW YORK, 19 OTT - I catastrofici incendi che hanno colpito la California nel 2020 hanno mandato in fumo quasi 20 anni di progressi nella riduzione delle emissioni di gas serra. Secondo un nuovo studio, i roghi in un solo anno hanno portato nell'atmosfera il doppio delle emissioni rispetto alle riduzioni di quegli stessi gas dal 2003. "Il cambiamento climatico sta creando condizioni favorevoli per incendi sempre più grandi, i quali si stanno aggiungendo ai gas serra che causano il cambiamento climatico", ha spiegato l'autore principale della ricerca, Michael Jerrett, professore presso il Dipartimento di scienze della salute ambientale dell'Università della California. I roghi del 2020 - ha mostrato lo studio pubblicato sulla rivista Environmental Pollution - hanno rilasciato nell'aria circa 127 milioni di tonnellate di anidride carbonica, a fronte dei 65 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra che la California è stata in grado di ridurre tra il 2003 e il 2019. Per gli esperti peraltro, il problema degli incendi, particolarmente grave sulla West Coast degli Usa, non si limita alla California e ai vicini Oregon e stato di Washington, ma e' da anni una questione crescente in tutto l'Occidente.

