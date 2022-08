India: bandiera in ogni casa per 75 anni Indipendenza Paese

NEW DELHI, 09 AGO - Almeno 400 milioni di "Tiranga", la bandiera tricolore indiana, esposti fuori dalle case in tutto il Paese, tra il 13 e il 15 agosto: è l'obiettivo della campagna patriottica "Har Ghar Tiranga", ("un tricolore in ogni casa") lanciata da premier Modi in vista del 75esimo anniversario dell'Indipendenza indiana, il 15 agosto. "Il tricolore", ha detto Modi, che ha presentato l'iniziativa nel suo intervento radiofonico di fine luglio, "simboleggia la nostra battaglia per la libertà". L'esposizione del vessillo nazionale, tre bande orizzontali, zafferano, bianco e verde, con al centro una ruota blu, è pubblicizzata da tutti i media. Alla mobilitazione patriottica aderiscono governi locali, che hanno decorato gli uffici pubblici con le bandiere, le scuole, che hanno organizzato giri in bicicletta, cortei e manifestazioni con gli studenti, e milioni di cittadini. Seguendo l'invito, gli utenti dei social hanno già nei loro profili il Tiranga, e centinaia di migliaia hanno pubblicato sul sito dell'iniziativa il selfie con la bandiera sullo sfondo. Il partito del Congresso, invece, utilizza una foto di Nehru, primo premier dopo l'Indipendenza, che tiene in mano la bandiera. Il Congresso, inoltre, ha lanciato l'hashtag 'MyTirangaMyPride' ("il mio tricolore, il mio orgoglio"), al posto di quello del governo

