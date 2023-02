NEW DELHI, 14 FEB - Le autorità fiscali indiane hanno fatto irruzione negli uffici della BBC a New Delhi, ha dichiarato un giornalista dell'emittente all'AFP, alcune settimane dopo la messa in onda di un documentario critico nei confronti del primo ministro Narendra Modi. "C'è un raid del fisco in ufficio, stanno confiscando tutti i telefoni", ha detto il giornalista dell'emittente.

