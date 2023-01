India: cercasi docenti matematica,equazione per trovare telefono

NEW DELHI, 23 GEN - Un innovativo annuncio per l'assunzione di insegnanti di matematica è diventato virale sui social indiani: invece del numero di telefono da contattare, la scuola che assume, un istituto privato dello stato del Gujarat ha pubblicato un'equazione complessa. Solo risolvendola si sa che numero chiamare. L'annuncio è stato rilanciato su Twitter da Harsh Goenka, miliardario, presidente del RPG, gruppo industriale di Mumbai che spazia dagli pneumatici all'informatica, noto per i post giocosi con cui solletica e sfida i follower. Con 450 mila visualizzazioni, l'equazione ha suscitato un diluvio di commenti: dalle congratulazioni all'istituto "Bravi i reclutatori: in questo modo hanno evitato la prima fase della selezione!" a "Tempo guadagnato: chi risolve l'equazione ha il posto assicurato!", alle foto dei fogli su cui, con successivi calcoli, si ottiene la soluzione e si individuano le dieci cifre; a chi, semplicemente, pubblica l'oggetto del desiderio: il numero di cellulare da chiamare per candidarsi.

