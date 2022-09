India,fino a fine anno razioni cibo gratis a 800mln famiglie

NEW DELHI, 29 SET - Il governo indiano annuncia che prolungherà fino alla fine dell'anno la distribuzione di razioni di cibo gratuite a 800 milioni di famiglie. Il programma, che si chiama Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, Pmgkay, viene descritto come il più esteso provvedimento di solidarietà al mondo; è stato lanciato nell'aprile del 2020 per fronteggiare la crisi creata dal coronavirus e sostenere le famiglie toccate dal lockdown nazionale che in quell'anno durò oltre tre mesi. Il programma avrebbe dovuto terminare domani, ma molti stati hanno chiesto a Delhi di rinnovarlo per permettere alle persone di fronteggiare l'aumento del costo della vita dovuto all'inflazione la stagione delle festività autunnali che sta per iniziare. Le famiglie beneficiarie ricevono ogni mese 5 chili di grano e 5 di riso.

