India, ondata di freddo nel nord: minima a Delhi 4,5 gradi

NEW DELHI, 27 DIC - Ondata di freddo nel nord dell'India: la capitale Delhi è avvolta da due giorni in una nuvola di nebbia e oggi ha registrato, alle 13 ora locale, una temperatura massima di appena 15,6 gradi, sei in meno delle medie abituali per questa stagione. La temperatura notturna è precipitata invece a 4,5 gradi, tre sotto il livello normale. Il fenomeno coinvolge tutte le regioni del nord ovest del paese, dal Punjab all'Haryana al Rajasthan all'Uttar Pradesh. Gli esperti dell'IMD, l'Indian Meteorological Department prevedono che il freddo persisterà sulla regione indogangetica per i prossimi due giorni. L'amministrazione municipale di Delhi ha fatto sapere nei giorni scorsi di avere aggiunto ai 195 rifugi permanenti disseminati sul territorio altre 130 tende notturne, allo scopo di proteggere i senzatetto; nella notte scorsa è stato accolto un totale di 6.850 persone, dando la priorità a donne, bambini e anziani.

