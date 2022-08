India: scontro Rahul Gandhi-Narendra Modi su 'magia nera'

NEW DELHI, 11 AGO - "Il nostro premier dovrebbe smetterla di svilire il suo ruolo": con questo tweet in hindi, Rahul Gandhi, il leader del partito del Congresso ha reagito alle accuse del primo ministro Narendra Modi. Ieri il premier, senza citarli esplicitamente, ha criticato gli esponenti del partito di opposizione che hanno manifestato contro l'aumento dei prezzi del riso e la disoccupazione, interamente vestiti di nero. "Qualcuno sta cercando di diffondere la magia nera", ha detto Modi. "Queste persone pensano che indossando abiti neri possano nascondere la loro insignificanza. Non capiscono che la stregoneria, la magia nera e la superstizione non aiutano a riconquistare il consenso degli elettori". "Modi dovrebbe essere serio e dare risposte agli indiani sui problemi del Paese", ha controbattuto Gandhi.

